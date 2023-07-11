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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انطلاق فعاليات برنامج "Technie Kit" الأول

برنامج Technie Kit
برنامج Technie Kit

تنطلق فعاليات برنامج Technie Kit الأول لتدريب الطلبة والخريجين، بالشراكة بين مراكز إبداع مصر الرقمية، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات".
 
ويشمل البرنامج تخصصات مختلفة، وهي هندسة البرمجيات، وأجهزة التصنيع الرقمي ومن خلالها يتم تدريب الطلبة والخريجين على أدوات التصنيع الرقمي التي تُستخدم في المصانع والشركات والشركات الناشئة والحياة اليومية. ويمكن للمشاركين تعلم المزيد عن ماكينة القطع بالليزر، والطابعة ثلاثية الأبعاد، وتصميم الدوائر الكهربائية وتصنيعها، ومعالجة لوحات الدوائر المطبوعة.
 
هذا ويتم عقد التدريب داخل مراكز إبداع مصر الرقمية في محافظات الإسكندرية، والمنصورة، والمنوفية، والإسماعيلية، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان.
 
جدير بالذكر أن مراكز إبداع مصر الرقمية هي مشروع وطني يتولى تنفيذه مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال. ويهدف المشروع إلى دعم الطلاب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومساعدتهم للمساهمة بفعالية في تحقيق التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة. وتوفر المراكز مساحة للإبداع والتفاعل والعمل وعقد الاجتماعات والفعاليات وورش العمل وتجربة المنتجات وإطلاقها وعدد من الأنشطة الجماعية الأخرى.
 
آخر موعد للتقديم يوم 20 يوليو، وللتسجيل يرجى الضغط  هنا.

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