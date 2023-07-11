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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة الوادى الجديد تطالب بخطة للاستفادة من مخلفات النخيل

رغدة نجاتى
رغدة نجاتى

أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد، أهمية انضمام مصر للمجلس الدولي للتمور، قائلة: "باعتباري من أبناء محافظة الوادي الجديد وأتشرف بتمثلهم تحت قبة البرلمان، فإن الانضمام لهذا المجلس يمثل أهمية كبيرة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2023 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى المجلس. 

وأشارت النائبة إلى أن محافظة الوادي الجديد بها 2 مليون نخلة، وهناك ما يقرب من 300 ألف طن مخلفات سنويًا، إلا أنه لا تتم إعادة تدوير غير 12% فقط منها.

وقالت رغدة نجاتي: مخلفات النخيل تمثل كنوزا مهدرة، متابعة: "لذلك نأمل من خلال الانضمام للمجلس الدولي للتمور بأن تكون هناك خطة إعادة استغلال هذه المخلفات في صناعة الأعلاف وبعض أنواع الأخشاب".

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