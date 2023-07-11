رابط تفعيل الايميل الموحد للمعلم والطالب للحساب المدرسي

الايميل الموحد هو آلية جديدة وضعتها وزارة التربية والتعليم في عام 2021 في إطار اتجاهها إلى رقمنة خدماتها الخاصة بالطلاب والمعلمين، ولابد من تفعيل الايميل الموحد أو الحساب المدرسي الموحد للطلاب والمعلمين لتنفيذ الكثير من المهام الخاصة بطبيعة عملهم، وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية تفعيل الايميل الموحد للمعلم والطالب.

تفعيل الايميل الموحد للمعلم

يستطيع المعلمون تفعيل الايميل الموحد من خلال بوابة وزارة التربية والتعليم أو الضغط مباشرة على الرابط التالي : من هنا.

ثم اختر حساب المعلم، واكتب الرقم القومي الخاص بالمعلم ، ثم الكود السري له، وستظهر عدة خيارات عليك أن تختار منها المربع الفارغ المكتوب أمامه "أنا لست روبوت"، ثم قم بالضغط على أيقونة التحقق من البيانات، ويقوم الموقع تلقائيا بالتحويل إلى شاشة جديدة، قم بكتابة البريد الاحتياطي في الخانة المخصصة، وبعد ذلك يظهر الموقع كلمة السر التي يستخدمها المعلم في كافة الاجراءات الالكترونية الموجودة على موقع الوزارة .

تفعيل حساب المدرسي الموحد للطالب

يحتاج الطلاب إلى تفعيل حساب المدرسي الموحد لكتابة الاستمارة الخاصة بالامتحانات.

وحتى يستطيع الطالب تفعيل حساب المدرسي الموحد لابد أن يضغط على الرابط السابق ثم اختيار حساب الطالب وكتابة الرقم القومي ، ثم أدخل كود الطالب ، وقم بالضغط على أيقونة التحقق من البيانات، فيقوم الموقع تلقائيا بالتحويل إلى شاشة جديدة، ثم كتابة البريد الاحتياطي في الخانة المخصصة، وبعد ذلك يظهر الموقع كلمة السر.

واتجهت وزارة التربية والتعليم إلى تدشين آلية الحساب المدرسي الموحد مع اتجاهها إلى رقمنة كافة خدماتها، وإنشاء فصول إلكترونية بسرعة فائقة عبر الإنترنت، الأمر الذى يساعد على إنشاء وسائل تعلم جديدة تسهل عملية التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمعلمين.