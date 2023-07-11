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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خبير نقل: إنشاء محطة بشتيل ضرورة مُلحِّة لاستيعاب الكثافة الركابية

محطة بشتيل
محطة بشتيل

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة النقل، إن إنشاء محطة جديدة تخدم سكك حديد مصر ضرورة مُلِحة وليس أمرًا ترفيهيًا؛ لا سيما مع زيادة الكثافة السكانية بعد 2.5 مليون مولود سنويًا، ومن ثمّ، كان لابد من التوسع في محطات السكك الحديدية لتستوعب تلك الزيادة السكانية، حفاظًا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأضاف لـ "الدستور"، أن إنجاز محطة بشتيل يعتبر ملحمة تاريخية صُمِمَت على أعلى مستوى، وتتميز بطابعها الفرعوني وهو ما يعكس حضارتنا، كما أنها تربط كل وسائل المواصلات مع بعضها البعض، حيث تربط بين المونوريل والمحاور الرئيسية المهمة، وبالتالي، تستوعب الزيادة الركابية المتوقعة على خطوط السكك الحديدية.

قال الدكتور حسن مهدى أستاغذ هندسة النقل خبير النقل في تصريحات خاصة لـ الدستور ملحة لإستيعاب الكثافة الركابية إنشاء محطة بشتيل كان ضرورة ملحة لإستيعاب الكثافة الركابية

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