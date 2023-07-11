15 مليون دولار.. البرلمان يوافق على منحة الوكالة الأمريكية لمواجهة آثار التغيرات المناخية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على اتفاق منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تغير المناخ، وهي مبادرة بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تم توقيعها في 29 سبتمبر 2022.

وقد استعرض حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، تقرير اللجنة على الاتفاق، مؤكدًا أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة المصرية على التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، وتقنين الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري، والحفاظ على النظم البيئية، ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، والحفاظ على النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز النظم المناخية والبنية التحتية لتحسين المناخ، والدعم التنظيمي، وتطوير الهياكل المؤسسية، والتنسيق الشامل عبر الكيانات، وتفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق.

وأبدى النواب ترحيبهم بالاتفاق في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية.

وجاءت حصة قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي والتي أنجزت عددًا من الاتفاقيات في ظل التوجه المصري نحو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف عوض الله أن الوكالة الأمريكية تدعم الحكومة المصرية لتعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المرونة في مواجهة آثار التغيرات المناخية.

كما وافق مجلس النواب أيضًا، خلال الجلسة العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2023 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الصيغة المعدلة لاتفاق التعاون الأقليمي الإفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النووية "AFRA"، والتي نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلاً من العمل على مدها وتجديدها كل 5 سنوات.

وأضاف عوض الله أن اتفاق "AFRA" اتفاق قانوني دولي على مستوى القارة الإفريقية يعمل في إطار تطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وعدد الدول الأعضاء 45 دولة إفريقية، وتقدم المساعدات للدول الأعضاء في الزراعة والمياه والإنتاج الحيواني ومعالجة النفايات والتكنولوجيا النووية والأمان النووي.