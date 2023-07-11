ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط محطة تبث القنوات الفضائية المشفرة فى الدقهلية

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية بدون ترخيص بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية بنطاق محافظة الدقهلية يقوم من خلالها باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها "بدون ترخيص"، وبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابياً نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف مقر الشبكة المشار إليها وتم ضبط المذكور، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط مكونات الشبكة اللاسلكية ومحطات التقوية، وهاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل على إدارته للشبكة، وبمواجهته أقر بارتكاب تلك المخالفات بقصد التربح المادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات.

الدقهلية القنوات الفضائية المشفرة محطة لاسلكية بث تليفزيونى ضبط

الأكثر قراءة

الجثمان سبح عكس التيار.. كواليس انتشال "غريق كليوباترا" (صور)

"1000 يوم فى 1000 صورة" تبرز جهود ومراحل تطور مشروع الـ1.5 مليون فدان

"كان سكران".. السجن 3 سنوات لنجل مطرب قتل طفلا بالإسكندرية

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023

أول تحرك من الزمالك لإنهاء قضية سبورتنج لشبونة وشيكابالا

"الدستور" ترصد لحظة انتشال طفل غرق بشاطئ بورسعيد (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ