ضبط محطة تبث القنوات الفضائية المشفرة فى الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية بدون ترخيص بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية بنطاق محافظة الدقهلية يقوم من خلالها باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها "بدون ترخيص"، وبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابياً نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف مقر الشبكة المشار إليها وتم ضبط المذكور، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط مكونات الشبكة اللاسلكية ومحطات التقوية، وهاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل على إدارته للشبكة، وبمواجهته أقر بارتكاب تلك المخالفات بقصد التربح المادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات.