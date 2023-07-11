مجدى البدوى أمينًا للعمال والفلاحين بأمانة مستقبل وطن بالقاهرة

أصدر حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قرارا بتعيين مجدي البدوي، أمينا للعمال والفلاحين بالحزب بمحافظة القاهرة.

وكان قد أعلن الحزب عن التشكيلات التنظيمية لهيئة مكتب محافظة القاهرة، وقرر تعيين النائب محمد ماهر أمينا لمحافظة القاهرة وإياب المعدة أمينا مساعد.

كما عين أمينا مساعدا كلا من:

- محمد السيد محمد سليمان

- الطاهر عبد الحميد محمود

وناجح محمد سيد أمينا للتنظيم

وجمال موسى أمينا للعضوية

وقال مجدي البدوي، إن الحزب سيواصل سياسته في دعم قضايا العمال والفلاحين بما يحقق أهداف وتطلعات تلك الفئة التي تمثل أهمية وركيزة أساسية للمجتمع المصري والاقتصاد الوطني.

وأشار أمين العمال والفلاحين بأمانة القاهرة بحزب مستقبل وطن إلى أنه سيركز على القضايا التي تمس تلك الفئات للنهوض بالقطاعين الصناعي والزراعي واللذين يمثلان أهمية قصوى لمصر لتحقيق النمو والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد.