دليلك للحصول على مستلزمات المولود الجديد

يعد استقبال مولود جديد أمرًا صعبًا، خاصةً للأمهات اللاتي ليست لديهن المعلومات الكافية لهذا الأمر، لكن لا داعي للقلق، سوف نقدم لك في هذا المقال دليلًا شاملًا للحصول على جميع مستلزمات المولود؛ بدءًا من لوازم الرضاعة والحفاضات إلى الملابس والاكسسوارات، حيث يمكنك زيارة متجر نون Noon واستخدام كود خصم نون للحصول على خصومات مذهلة على جميع لوازم الأطفال؛ لتتمكني من شراء كل ما تحتاجينه أنت وطفلك من مكان واحد وبأقل الأسعار.

لوازم الرضاعة

قد يساعد إرضاع المولود منذ الساعات الأولى في عمره على إنجاح الرضاعة الطبيعية، لذلك من المهم الحصول على جميع مستلزمات الرضاعة مثل شفاط الحليب الكهربائي أو اليدوي، فوط الصدر لمنع الحليب من التسرب إلى ملابسك، مخدة الرضاعة وقطعة ساترة للتغطية أثناء الرضاعة، حيث يمكنك الحصول على جميع هذه اللوازم من متجر أمازون Amazon بأسعار مخفضة عند استخدام كود خصم امازون مصر.

الملابس

في بداية عمر المولود سوف تكونين بحاجة إلى ملابس لرضيعك بأحجام مختلفة، حيث سيكون من الصعب عليك الخروج للتسوق وشراء الملابس لك وللمولود، لذلك يمكنك التسوق في متجر إتش آند إم H&M والحصول على خصومات قيمة عند استخدام كود خصم h&m مصر، حيث يوفر تشكيلة متنوعة من الملابس والاكسسوارات والأحذية المميزة.

لوازم العناية الشخصية

قد تكون هذه الأمور مهمة بقدر الأشياء الأخرى، حيث يحتاج الرضيع إلى الحفاضات والمناديل المبللة الخاصة بالرضع، بالإضافة إلى كريمات الترطيب والزيوت وكولونيا الأطفال، من المهم أن يتم اختيار المنتجات الخالية من العطور والمواد الكيميائية التي قد تضر بشرة الأطفال.

الأدوية والمراهم

قد يتعرض المولود في المراحل الأولى من عمره إلى المغص والانتفاخ، والذي يسببه الحليب أو عدم حركة الرضيع بشكل كاف لإخراج هذه الغازات، لذلك سيكون بحاجة إلى الأدوية المصنوعة من الزيوت الطبيعية التي تساعده في التخلص من المغص والانتفاخ والشعور بالراحة، بالإضافة إلى ذلك من الممكن أن يتعرض الطفل للإصابة بطفح الحفاض أو الحساسية، لذلك من المهم الحصول على المراهم التي تعالج هذا الطفح كما تحميه من الإصابة بالطفح أيضًا.

حقيبة البيبي

عند الخروج برفقة رضيعك سوف تكونين بحاجة إلى أخذ جميع الأشياء التي يحتاجها، لذلك سوف تكوني بحاجة إلى حقيبة سهلة الحمل وبحجم مناسب، ويفضل أن تكون مقسمة بشكل مناسب لوضع الحليب والرضاعات في مكان، والحفاضات والمناديل المبللة وفرش الغيار في مكان؛ ليكون من السهل إخراج ما تحتاجين إلى استخدامه وإعادته بسهولة.

سرير وفراش البيبي

اختاري سرير نوم مريحا وبحجم مناسب؛ ليتمكن الرضيع من النوم فيه بأمان لأطول فترة ممكنة، كما يجب الحصول على فرشة طبية ومريحة ووسادة بارتفاع مناسب، بالإضافة إلى ذلك، من المهم اختيار حماية جيدة تغطي جوانب السرير بشكل كامل؛ لحماية رضيعك من التعرض للإصابة عند السقوط داخل السرير.

نصائح عند اختيار لوازم المولود الجديد

قد تكون مهمة اختيار الأشياء التي يحتاجها رضيعك صعبة في بعض الأحيان، لذلك سنقدم لك بعض النصائح والحيل التي سوف تساعدك في اختيار أفضل لوازم الرضع، إليك أهم هذه النصائح:

عند شراء الملابس والأغطية واللوازم الأخرى، تجنبي شراء الأحجام الصغيرة واختاري الأحجام المناسبة التي تناسب رضيعك لأطول فترة ممكنة. اختاري المتاجر التي تقدم العروض والتخفيضات، سوف يساعدك ذلك في شراء جميع احتياجات رضيعك بأقل الأسعار. تسوقي في المتاجر الإلكترونية التي توفر لك كل ما تحتاجينه أنت وطفلك في مكان واحد، كما تقدم لك خصومات حصرية على أفضل المنتجات والماركات العالمية، مثل متجر نون وأمازون وH&M. لا تقومي بشراء الكثير من الملابس من فئة عمرية محددة، لأن الرضيع في المراحل العمرية الأولى ينمو بشكل سريع، وقد لا يتمكن من ارتداء جميع القطع التي قمت بشرائها.

وفي نهاية هذا المقال، نأمل أن تكوني قد استفدت من المعلومات والنصائح المقدمة؛ لتتمكني من الحصول على أفضل لوازم البيبي بأقل الأسعار، ومنح رضيعك العناية المناسبة التي يحتاج إليها.