"صناعة النواب" تناقش إنجازات اللجنة.. اليوم

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، اجتماعًا عصر اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء جلسات المجلس.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها، نشاط اللجنة وما تحقق من إنجازات خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني.

يذكر أن مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

كما وافق المجلس على مشروع قانون الملكية الفكرية نهائيًا، وكذلك قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي ومشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف المقدم من النائب أحمد سعد، وكيل مجلس النواب.