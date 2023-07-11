إصابات بخرطوش وأسلحة بيضاء.. تفاصيل "خناقة البساتين"

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على مشاجرة بالبساتين وضبط طرفيها في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.

تبلغ لقسم شرطة البساتين يفيد حدوث مشاجرة ومصابين، بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شخصين، مصابان برش خرطوش، تم نقلهما لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج، و3 آخرين "أحدهم مصاب بجرح طعنى بالصدر.

وتم نقله لإحدى المستشفيات، وبحوزة الآخران "2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار بسبب خلاف الجيرة فيما بينهم تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض باستخدام الأسلحة المضبوطة، وسلاح أبيض "سكين" تم التخلص منه بإلقائه بالطريق العام.

نتج عن ذلك الإصابات المُنوه عنها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.