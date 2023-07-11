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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصدر بـ"السكة الحديد": تشغيل محطة بشتيل خلال أغسطس أو سبتمبر المقبلين

محطة بشتيل
محطة بشتيل

تعمل وزارة النقل على قدم وساق لسرعة إنهاء مشروع محطة قطارات بشتيل، والتي كانت تعتبر حلما بعيدا تسعى وزارة النقل لتنفيذه من أجل تخفيف الضغط على محطة قطارات رمسيس، وبعد عمل دام ما يقرب من 3 سنوات، تحول المشهد سريعا بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة إلى حقيقية غيرت ملامح المنطقة بالكامل، وأصبحت نموذجا آخر من ميدان رمسيس بعد إنشاء أذكى وأحدث محطة للسكة الحديد في مصر، والتي من المقرر أن تنطلق منها قطارات خط الصعيد وعدد آخر من خطوط السكة الحديد.

وترصد "الدستور" في السطور التالية كل المعلومات الخاصة بمحطة بشتيل وآراء المواطنين في المحطة وكيف ستخدم تلك المحطة الركاب بصورة كبيرة.

السكة الحديد: تنفيذ محطة بشتيل كان تحديا كبيرا وتعتبر بوابة لمحافظات الجنوب 

وقال مصدر خاص في هيئة السكة الحديد، إن محطة بشتيل واحدة من أهم التحديات التي قامت بها وزارة النقل خلال الفترة الماضية، إذ كان حلما بعيدا لم يتوقع تنفيذه خلال 3 سنوات فقط، وهو إنجاز ضخم للغاية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجها الدولة في الوقت الحالي، موضحا أن اختيار محطة بشتيل يرجع إلى وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة، وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لمحافظات الجنوب، وكذلك كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر (السد العالي / الأسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري)، بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها (محور الفريق كمال عامر / شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو).

السكة الحديد: تشغيل محطة بشتيل ما بين شهرين أغسطس وسبتمبر الجاري

وكشف المصدر عن أنه يتم في الوقت الحالي العمل وضع اللمسات النهائية في المشروع، استعدادا لتشغيلها بين شهري أغسطس وسبتمبر، على حسب سرعة الانتهاء من كافة الأمور.

السكة الحديد تشغيل محطة بشتيل ما بين شهرين أغسطس وسبتمبر الجاري أغسطس وسبتمبر الجاري السكة الحديد تشغيل محطة بشتيل ما بين شهرين أغسطس وسبتمبر الجاري وزارة النقل على قدم وساق لسرعة إنهاء مشروع محطة قطارات بشتيل

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