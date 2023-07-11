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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

5 معلومات تبرز مميزات تطوير نظم إشارات السكة الحديد

السكة الحديد
السكة الحديد

تعمل وزارة النقل على قدم وساق لسرعة إنهاء مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكة الحديد، كون تلك المشروعات ستساعد بصورة كبيرة في رفع كفاءة المرفق بشكل كبير خاصة في ظل التقدم الكبير التي تقوم به وزارة النقل في الوقت الحالى.

وترصد "الدستور" في السطور التالية مجموعة من المعلومات الخاصة بتطوير وتحديث نظم الإشارات:

-استبدال النظام الحالي (الميكانيكى القديم) بآخر إلكتروني حديث، يساعد في زيادة عدد الرحلات في اليوم . 

-يساعد النظام الجديد على تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان وهو من أهم أهداف النظام الجديد وذلك لمنع الحوادث.

-يساعد النظام الجديد على متابعة القطارات لحظة بلحظة وهو ما يزيد من معدلات الأمان على خطوط السكة الحديد والتعامل اللحظى مع اى عطل يحدث في القطار أثناء سير الرحلة.

-تزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات.

-نظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي إشارة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة

-يساهم النظام الجديد في زيادة سرعة القطارات.

ما لا تعرفه عن مميزات تطوير نظم الإشارات في 5 معلومات ما لا تعرفه عن مميزات تطوير نظم الإشارات وزارة النقل على قدم وساق لسرعة إنهاء مشروعات تطوير استبدال النظام الحالي الميكانيكى القديم إلكتروني حديث

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