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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يقطع شوطًا كبيرًا فى مفاوضاته لضم فيتور روكى

فيتور روكي
فيتور روكي

كشفت تقارير صحفية عن أن إدارة نادي برشلونة الإسباني قطعت شوطًا كبيرًا في المفاوضات من أجل المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي، لاعب فريق أتلتيكو بارانينسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة «سبورت» الكاتالونية، أن برشلونة استطاع تخفيض المقابل المالي المطلوب لانضمام روكي إلى صفوفه إلى 30 مليون يورو، على أن يتم تسديده من خلال أربع دفعات.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي البرازيلي أصر على وضع قيمة 31 مليون يورو كمتغيرات في عقده مع «بارسا» لتتجاوز بذلك قيمة صفقة انتقال أندريك إلى صفوف ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن البرتغالي ديكو، المدير الفني الرياضي الجديد لبرشلونة، وسلفه ماتيو اليماني، كانا يهدفان لتخفيض المبلغ الثابث وزيادة فترة التسديد وهو ما كان سيعني زيادة المتغيرات واستطاعا الوصول لهذا الهدف.

وأكدت الصحيفة أنه حسب المتغيرات، فإن قيمة الصفقة ستصل إلى 45 مليون يورو تقريبا، وسيكون من الصعب تحقيق كامل المتغيرات والوصول إلى 61 مليون يورو.

وفي حال انضمامه للفريق الكاتالوني، سيكون فيتور روكي، البالغ من العمر 18 عامًا، ثالث صفقات برشلونة خلال «الميركاتو» الصيفي، بعد التعاقد مع لاعب الوسط الألماني ألكاي جوندوجان، قادمًا في مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، وأنيجو مارتينيز، مدافع أتلتيك بلباو، في صفقة انتقال حر.

برشلونة فيتور روكي أتلتيكو بارانينسي ديكو برشلونة الإسباني

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