"القاهرة الإخبارية": ألمانيا تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لـ أوكرانيا بـ700 مليون يورو

أعلنت السلطات ألالمانية عن حزمة مساعدات جديدة لـ أوكرانيا قيمتها 700 مليون يورو، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل لها اليوم الثلاثاء.

وأشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي زار برلين، بالدعم الذي تقدمه ألمانيا التي وصفها بـ«الصديق الحقيقي» و«الحليف الموثوق»، بعد الإعلان عن تسليم كييف أسلحة جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو، لدعمها في الهجوم المضاد الذي يعد له ضد روسيا.

واستُقبل زيلينسكي من قِبَل المستشار الألماني أولاف شولتس، استقبالًا رسميًا صباح الأحد، فيما اتُّخذت تدابير أمنية مشددة في وسط العاصمة؛ حيث قامت مروحيات بدوريات في السماء، وجرى نشر قناصة على الأسطح المحيطة بمقر المستشارية.