ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

4 تعليمات مهمة عند وقوع حادث على الطريق

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

نشرت جمعية الهلال الأحمر المصري عددا من الإجراءات التي يجب اتباعها عند حدوث حادث في الطريق.

وأكدت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، أن الإجراءات التى يجب اتباعها هى:

1- فحص المكان جيدا وبدقة من جميع الاتجاهات للتأكد أنه آمن للشخص المنقذ وللمصاب.

2- تأمين المكان مثل وضع العلامات الإرشادية الخاصة بذلك أو تنبيه المارة بالابتعاد عن مكان الحادث.

3- إذا كان المكان خطرًا، فلا تجازف بحياتك، وقدم المساعدة بشكل آخر (الاتصال وطلب المساعدة، توجيه الآخرين بخطورة المكان).

4- عند الاتصال بالإسعاف يجب على المتصل إبلاغ الإسعاف بالاتي:

• مكان الحادث بالتحديد.

• عدد المصابين وحالة كل منهم.

وأكدت الجمعية على وجود 27 فرعًا فى محافظات الجمهورية وهى: مرسى مطروح، الوادي الجديد، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال سيناء، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، السويس، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، المنيا، المنوفية، الدقهلية، كفرالشيخ، الغربية، أسوان، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الأقصر، سوهاج، قنا، والبحر الأحمر.

Screenshot_٢٠٢٣٠٧١٠_١٨٤٥٥٢_Facebook
Screenshot_٢٠٢٣٠٧١٠_١٨٤٥٥٢_Facebook
الهلال الأحمر المصري الأحمر المصري العلامات الإرشادية القليوبية البحيرة جمعية الهلال الأحمر جمعية الهلال الأحمر المصري

الأكثر قراءة

سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

الحكومة تتجه لتأجيل تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء (خاص)

احتاج 95 غرزة.. رفض دفع الإتاوة فمزقوا جسده في المحلة بالغربية

أولياء الأمور ينتظرون نهاية "بعبع الثانوية العامة": هنعمل حفلة

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الهرم

مصرع شخص وإصابة 14 إثر حادث انقلاب سيارة فى الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ