4 تعليمات مهمة عند وقوع حادث على الطريق

نشرت جمعية الهلال الأحمر المصري عددا من الإجراءات التي يجب اتباعها عند حدوث حادث في الطريق.

وأكدت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، أن الإجراءات التى يجب اتباعها هى:

1- فحص المكان جيدا وبدقة من جميع الاتجاهات للتأكد أنه آمن للشخص المنقذ وللمصاب.

2- تأمين المكان مثل وضع العلامات الإرشادية الخاصة بذلك أو تنبيه المارة بالابتعاد عن مكان الحادث.

3- إذا كان المكان خطرًا، فلا تجازف بحياتك، وقدم المساعدة بشكل آخر (الاتصال وطلب المساعدة، توجيه الآخرين بخطورة المكان).

4- عند الاتصال بالإسعاف يجب على المتصل إبلاغ الإسعاف بالاتي:

• مكان الحادث بالتحديد.

• عدد المصابين وحالة كل منهم.

وأكدت الجمعية على وجود 27 فرعًا فى محافظات الجمهورية وهى: مرسى مطروح، الوادي الجديد، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال سيناء، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، السويس، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، المنيا، المنوفية، الدقهلية، كفرالشيخ، الغربية، أسوان، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الأقصر، سوهاج، قنا، والبحر الأحمر.