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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات تطوير الخدمات فى واحة سيوة

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة للجولة التفقدية الموسعة التي قام بها بصحبة عدد من الوزراء للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بواحة سيوة بمحافظة مطروح. 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد: هناك اهتمام كبير من جانب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الواحة وتحقيق مطالب أهلها، خاصة ما يتعلق بحل مشكلة مياه الصرف الزراعي، مؤكدا أن الحكومة قامت بالفعل بتنفيذ مشروع الصرف الزراعي المهم للغاية وفق التكليفات الرئاسية، وهذه هي بداية العمل، وستكون هناك مراحل تالية لاستكمال ما بدأناه. 

وفي السياق نفسه، تحدث رئيس الوزراء عن المقومات السياحية الهائلة التي تتفرد بها واحة سيوة، والتي من شأنها أن تجعلها قبلة للسائحين من كل أنحاء العالم على مدار العام، ولذا فيتعين استثمار هذه الفرصة الواعدة، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، فى هذا الصدد، وزير السياحة والآثار، بأن يكون هناك اهتمام كبير بهذه المنطقة بالتزامن مع ما تشهده الواحة من مشروعات تنموية، على أن يتم إعداد برامج سياحية جذابة تناسب الوافدين من دول العالم للتمتع بمختلف أنواع السياحة، مع مراعاة وضع محفزات لجذب مستثمري السياحة للواحة.

وفي الإطار نفسه، وجه رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة العمل على تجديد شبكة المياه بالواحة، وحل مشكلة مياه الشرب بوجه عام، كما كلف بسرعة الانتهاء من أعمال ازدواج الطريق الممتد بين سيوة ومطروح، التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان.

رئيس الوزراء يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات تطوير الخدمات فى واحة سيوة تطوير الخدمات فى واحة سيوة رئيس الوزراء يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات تطوير الخدمات رئيس مجلس الوزراء

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