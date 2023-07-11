لحظة انتشال "غريق كليوباترا" على بعد مسافة 3 كيلو (صور)

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، المدعومة من غواصين الخير "المتطوعين"، قبل قليل، جثمان غريق كليوباترا، والذي لقي مصرعه غرقًا مساء أول أمس الأحد، بعد ظهوره على سطح الماء بمنطقة كامب شيزار.

ورصدت "الدستور" لحظة انتشال غريق كليوباترا، وتجمع أسرته وعائلته، في حالة حزن عقب ظهوره.

وقال الكابتن إبراهيم مارينا، من غواصين الخير المتطوعين، لـ"الدستور" إن الجثمان ظهر بعد مسافة 3 كيلو على سطح المياه بمنطقة كامب شيزار، مشيرًا إلى أن الجثمان سبح عكس التيار وهو وليس مع التيار الشديد الذي كان يشهده بحر الإسكندرية أمس.

وتجمع أهالي الغريق محمد عماد، عقب انتشال الجثمان، وتعالت الصرخات من والدته وذويه عقب انتشال الجثمان.

وتم نقل الجثمان بواسطة سيارة الإسعاف لمشرحة كوم الدكة، بتواجد قوات الأمن.

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