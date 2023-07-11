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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"سبورت" تكشف تفاصيل مفاوضات برشلونة مع لاعب ريال مدريد

أردا جولر
أردا جولر

كشفت تقارير صحفية كواليس مفاوضات نادي برشلونة الإسباني مع التركي أردا جولر، لاعب فريق ريال مدريد الجديد.

وأعلن ريال مدريد الأسبوع الماضي عن ضم أردا جولر لصفوفه قادمًا من فريق فناربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “سبورت” فإن إدارة برشلونة وعلى رأسها ديكو، المدير الرياضي الجديد شعروا بالخداع في صفقة اللاعب، بعدما شعروا أنهم نجحوا في ضم اللاعب بعد توصلهم لاتفاق مبدأي مع فناربخشة، مشيرة إلى أن ديكو لم يستطع تغيير الأمور لأن اللاعب لم يبد رد فعل إيجابي بشأن الانتقال لبرشلونة.

وأكدت “سبورت” أن ديكو سافر لتركيا معتقدًا أنه أنهى نصف المهمة بعد اجتماعاته السابقة مع النادي التركي خاصة أن فناربخشة كان يرغب في الاستفادة من اللاعب لموسم جديد ضمن صفوفه.

وتفاجأ ديكو أن اللاعب لا يريد الاستمرار في تركيا وأنه وحاشيته يرفضون أي اتفاق بين برشلونة وفناربخشة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأجواء كانت متوترة بين بيئة اللاعب وإدارة النادي؛ مؤكدة أن ديكو وعد اللاعب بالبحث عن نادٍ آخر خارج تركيا لإعارته له في حالة موافقة اللاعب، ولكنه خرج من الاجتماع ولديه شعور أنه في حالة دخول نادٍ آخر في المفاوضات سيخسر برشلونة اللاعب.

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