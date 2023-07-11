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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: تنفيذ أول عملية تموين سفن بقناة السويس سيجذب المزيد من الخطوط الملاحية

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، بنجاح الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في تنفيذ أول عملية تموين سفن بميناء السخنة بالمنطقة الجنوبية التابعة للمنطقة الاقتصادية.

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن خدمة تموين السفن تأتي ضمن خطط التوسع والنمو التي تسعى قناة السويس لتحقيقها ضمن استراتيجية الدولة المصرية في التحول لمركز إقليمي ورائد لتموين السفن، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية تعمل على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للسفن في الموانئ التابعة لها.

وأكد عضو مجلس النواب، تموين السفن ستسهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية وتقديم الخدمات البحرية خاصة للسفن المارة بقناة السويس ومنها العابرة لموانئ المنطقة الاقتصادية.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل على توفير خدمات مميزة ومتطورة للسفن، وفقا للمعايير الفنية والقانونية المتفق عليها مما سيعمل على زيادة دخل قناة السويس بتقليل وقت انتظار السفن.

وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أعلنت عن تنفيذ أول عملية تموين سفن بميناء السخنة بالمنطقة الجنوبية التابعة للمنطقة الاقتصادية، حيث تم تموين سفينة الحاويات CMA CGM SUEZ بواسطة سفينة التموين Karpathos للوقود، وذلك في إطار بدء المنطقة الاقتصادية في تقديم هذه الخدمة للخطوط الملاحية المتعاملة .

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