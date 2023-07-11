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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"معلومات الوزراء" يرصد تقدم مصر للمرتبة الـ 24 على العالم في مؤشر "إياتا " للربط الجوي عام 2022

معلومات الوزراء
معلومات الوزراء


في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري، سلط المركز الضوء على مؤشر "إياتا" للربط الجوي لعام 2022 والصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي، والذي أشار إلى تقدم ترتيب مصر 14 مركزًا في المؤشر، حيث حصلت على المركز الـ 24 عالمياً من بين 100 دولة في عام 2022، مقابل المركز الـ 38 عالمياً من بين 100 دولة عام 2019، كما جاءت في المركز الرابع على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويقيس مؤشر إياتا الربط الجوي للدولة من خلال الرحلات المجدولة لنقل الركاب بحسب الأهمية الاقتصادية النسبية للوجهات التي يتم خدمتها، وقد أظهرت نتائج المؤشر استمرار اتجاه التعافي في أعداد الركاب RPKs على مستوى العالم، حيث تحسن معدل تعافي RPK بنسبة 68.5٪ للعام بأكمله خلال عام 2022، وواصلت طرق حركة الركاب الدولية بين أوروبا والأمريكتين ريادتها من حيث التعافي إلى مستويات ما قبل تفشي وباء كوفيد-19، فقد تجاوزت أوروبا وأمريكا الشمالية مستويات ما قبل الوباء بنسبة 4.5٪ وأوروبا وأمريكا الوسطى بنسبة 2.0٪.
وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول، تلتها المملكة المتحدة، وألمانيا، ثم إٍسبانيا وإيطاليا، بينما تصدّرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تلتها كل من السعودية، وقطر.
 

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