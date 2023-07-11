2357 طالبا يمتحنون "ديناميكا" الثانوية العامة في دمياط

تابع علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، امتحانات الشهادة الثانوية العامة في فرع الديناميكا “فترة واحدة” لمدة ساعتين فقط، وأداها ٢٣٥٧ طالبا وطالبة بالقسم العلمي “رياضة”، من خلال ترأسه غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، بحضور عبد العليم جمعة، وكيل المديرية، ورئيس اللجنة الثلاثية وأعضاء الغرفة.

وتابع وكيل الوزارة من خلال التواصل المباشر مع رؤساء اللجان بأنحاء المحافظة قبل انطلاق الامتحان، إجراءات تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات والالتزام بالتعليمات التى أصدرتها الوزارة بشأن فتح اللجان في الثامنة والربع صباحا.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع لحظيا تفاصيل امتحانات الثانوية العامة بكافة اللجان مع التواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لتذليل أي عقبات على الفور.

وأوضح عبد الرؤوف أنه تابع منذ فجر اليوم عمليه خروج صناديق الأسئلة من مراكز التوزيع إلى مقار لجان الامتحان والالتزام بخطة الاجراءات التأمينية المحكمة بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط.