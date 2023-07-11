ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عقب إصابة 6.. ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق بشقة فى الإسكندرية

حريق
حريق

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق اندلع بشقة سكنية، مما أسفر عن احتراقها بالكامل والتسبب في إصابة 6 أشخاص باختناق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المصابين عن الحريق.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع أدهم النابلسى متفرع من شارع خالد بن الوليد دائرة القسم.

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار في الشارع المشار إليه.

مما تسبب الحريق في التهام النيران لمحتويات الشقة بالكامل، فيما أصيب 6 أشخاص باختناق من الدخان وجرى إسعافهم بموقع الحادث، وتمت السيطرة على النيران وإخماد الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة، وتوصلت التحريات المبدئية إلى أن النيران اندلعت بسبب حدوث ماس كهربائى بالوصلات الكهربائية داخل الشقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

6 أشخاص إدارة شرطة النجدة الإسكندرية الحماية المدنية السيطرة على النيران بشقه سكنيه سؤال المصابين

الأكثر قراءة

إحالة عصابة الاتجار فى الأعضاء البشرية فى الجيزة إلى الجنايات

اليوم.. مؤتمر صحفى عالمى لإعلان تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

ارتفاع الأمواج يعوق جهود انتشال "غريق كليوباترا".. و"فرى دايف" لمواجهة خطر الصخور

فصل التيار الكهربائى عن مدينة الضبعة 4 ساعات

غرق طفل فى ترعة بنجع حمادى

التحالف الوطنى يتبنى الطالبة بسمة الأولى على الجمهورية بالتعليم الفنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟