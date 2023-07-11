عقب إصابة 6.. ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق بشقة فى الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق اندلع بشقة سكنية، مما أسفر عن احتراقها بالكامل والتسبب في إصابة 6 أشخاص باختناق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المصابين عن الحريق.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع أدهم النابلسى متفرع من شارع خالد بن الوليد دائرة القسم.

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار في الشارع المشار إليه.

مما تسبب الحريق في التهام النيران لمحتويات الشقة بالكامل، فيما أصيب 6 أشخاص باختناق من الدخان وجرى إسعافهم بموقع الحادث، وتمت السيطرة على النيران وإخماد الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة، وتوصلت التحريات المبدئية إلى أن النيران اندلعت بسبب حدوث ماس كهربائى بالوصلات الكهربائية داخل الشقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.