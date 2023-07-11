أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 11 يوليو في البورصة الرئيسية

مازال البحث مستمرًا عن أسعار الدواجن، خاصة بعد الهبوط الكبير في أسعار أعلاف الدواجن خلال الأيام القليلة الماضية، وقد شهدت أسعار الدواجن اليوم استقرارًا في الأسعار اليوم الثلاثاء 11 يوليو.

وتقدم الـ"الدستور" إلى متابعيها أسعار الدواجن خلال بداية التعاملات في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 11 يوليو

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن سجلت سعر ما بين 64 جنيه إلى 66 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن سجلت سعر ما بين 104 جنيه إلى 106 جنيهات للكيلو.

سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن سجلت سعر ما بين 93 جنيه إلي 95 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار الفراخ أمهات اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن سجلت سعر ما بين 57 جنيه إلى 58 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار لحم فراخ أبيض بياض أرضي ما بين 55 جنيه 57 جنيه للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 11 يوليو

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) 80 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام القائم 120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) 55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي )57 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) 120 جنيها للكيلو.

أسعار البط اليوم الثلاثاء 11 يوليو

سجلت أسعار لحم بط (مولار)60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي)55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي)100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (بلدي) 95 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) 355 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم فخد نعام 255 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) 64 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم السمان 65 جنيها للكيلو.