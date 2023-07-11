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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصدر بـ"التعليم": جار تتبع امتحان الديناميكا المتداول على السوشيال ميديا

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم إنه جار تتبع صور امتحان الديناميكا المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا.

وأكد المصدر أنه في حال التأكد من صحة الامتحان، سيتم الوصول للمتسبب في تصويره وتحويله للشئون القانونية وتطبيق قانون الغش الإلكتروني عليه.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات (الدورالأول) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، بإجمالي 98658 طالبًا.

وبدأ طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما بدأ طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة ثانية).

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