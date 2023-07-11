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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. عدد من طلبات الإحاطة على طاولة "تعليم النواب"

النائب عبد الفتاح
النائب عبد الفتاح محمد الشحات،

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم اجتماعا، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الفتاح محمد الشحات، بشأن استغلال مبنى بمدرسة وحدة أبو شوشة لإقامة مدرسة إعدادي بقرية البحرى سمهود مركز أبو تشت محافظة قنا، نظرًا للكثافة العالية للتلاميذ بالفصول، وكذلك طلب اخر بشأن إحلال وتجديد لمبنى مدرسة المحطة الابتدائية بمركز أبو تشت محافظة قنا من قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمية وهيئة السكك الحديدية، للقضاء على مشكلة الكثافات.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن تأخر الهيئة العامة للأبنية التعليمية في طرح مدارس (محمد جاوشنيس بكفر عسكر شنديد، الشهيد أحمد صبحي الماحي بجزيرة الضهرية، الشهيد على عبد النبي الفار الصناعية – الشهيد عبدالعظيم عبدالله قاسم – المدرسة المشتركة) بمركز إيتاى البارود - محافظة البحيرة.

 وتناقش اللجنة أيضًا، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي، بشأن عدم صدور قرار ترخيص رسمي لمدرسة سان أرسانى للغات التابعة لإدارة غرب القاهرة التعليمية (حي بولاق أبو العلا)، علمًا بأن المدرسة تعمل برخصة مؤقتة من الوزارة. 
كما تناقش اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائبة حنان يشار، بشأن آليات استغلال الإجازة الصيفية داخل المدارس.

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