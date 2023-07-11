"أنا سعيد".. كلمات نادرة مؤثرة من الفنان الراحل عمر الشريف فى آخر لقاءاته التليفزيونية

عرضت قناة “الحياة” حوارا قديما للنجم العالمي عمر الشريف بمناسبة ذكرى رحيله التي توافق العاشر من يوليو، مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي.

وقال الفنان عمر الشريف، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر فضائية الحياة، في آخر لقاءاته التليفزيونية: "أنا سعيد النهارده في سني ده الحمد لله، ودي موهبة من عند ربنا إن الواحد يكون سعيد في كل عمره، وده اللي طلبته من ربنا، إن أنا لما يبقى عندي 70 سنة، ما يبقاش نفسي يكون عندي 30 سنة، ولما يكون عندي 20 سنة، مايبقاش نفسي يكون عندي 40 سنة".

وتابع: "طول عمري بطلب من ربنا إني أبقى سعيد باللي عندي، بسني، بالمال اللي عندي، سواء أوقات كان عندي وأوقات مكنش عندي، إني أبقى مكتفي، أنا أستطيع أن أعيش بدون فلوس".