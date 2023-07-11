عمر الشريف: أمى كانت تعطينى فلوس عشان ألعب قمار

عرضت قناة الحياة حوار قديم للنجم العالمي عمر الشريف بمناسبة ذكرى رحيله التي توافق العاشر من يوليو، مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي.

وقال الفنان عمر الشريف، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر فضائية الحياة: "لغاية ما سافرت من مصر ورحت أعمل أفلام أمريكاني مثل "لورانس العرب" وغيره من الأفلام عام 1961م، كان القطر المصري فيه 33 مليون، اسكندرية كان فيها 500 ألف، النهارده فيها 7 مليون".

وأضاف الفنان عمر الشريف: "القاهرة كان فيها 3 مليون، القاهرة قربت توصل للإسكندرية، كنت زمان أسافر من القاهرة للإسكندرية كان فيه صحراء، لكن دلوقتي بسافر كأني مطلعتش من القاهرة خالص، أوصل من القاهرة للإسكندرية كأني لسا في شارع سليمان باشا".

وعن ذكرياته مع والده، قال: "أنا كنت ابنه الوحيد، ويوم ما اتولدت حطت يافطة تجارة الأخشاب باسم فلان وابنه، لكن لما كبرت شويه ابتديت أحب التمثيل".

وتابع: "والدتي كانت تحبني أوي، وأختي ماجدة كنت بحبها أوي، لكن أمي كانت بتموت فيا، كنت أنا وأمي زي بعض، وأختي وأبويا زي بعض، أنا وأمي مكناش ناكل حاجة فيها سكر ولا ملح، مكناش نستعمل الملاحة دي نهائي ولا السكر نهائي، أبويا وأختي كل واحد قاعد على السفرة وعنده الملاحة الشخصية وماسكها بإيده، ياكلوا بإيد ويحطوا الملح بإيد وياكلوا، كان فيه فرق فظيع بينا".

وأردف: "أمي كانت تقولي روح العب قمار، فأسألها ،أروح ألعب قمار ليه، كان عندي 15 سنة، وكانت تديني فلوس عشان أروح ألعب قمار، أقول لها ليه يا ماما؟ تقولي عشان الناس تقول طالع لأمه مش طالع لأبوه، لأن أبويا مكنش بيحب القمار".