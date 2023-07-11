الفنان الراحل عمر الشريف: الشعب المصرى مفيش زيه فى العالم كله

عرضت قناة “الحياة”، حوار قديم للنجم العالمي عمر الشريف، بمناسبة ذكرى رحيله التي توافق العاشر من يوليو، مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي.

وقال الفنان عمر الشريف، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر فضائية الحياة: "المصريين ناس طيبين.. المصريين اللي بيعجبوني هما المصريين الطبيعيين خالص، مش واخدين حاجة من بره، مش واخدين حاجة من الأمريكان أو من الفرنسيين، أو من الإيطاليين".

وتابع : "الشعب المصري أطيب ماس في العالم، الشعب المصري مفيش منه في العالم، فيه حاجه واحده تشبه له فقط في نابولي في إيطاليا، لأن نابولي البلد الوحيدة إللي فيها ناس يشبهوا المصريين، عندهم الشمس والبحر".

وأردف: "المصري مبتسم دائمًا، أنا بمشي في الشارع وأوقف ناس وأسألهم بتضحك ليه، مبتسم ليه وإنت ماشي في الشارع، فيقولي كده.. هو مش عارف سبب إحساسه بالرضا، بيرفع ايده للسماء ممكن يكون قصده الرضا من عند ربنا أو بسبب الجو الجميل، فيه حالة رضا".