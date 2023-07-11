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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عمر الشريف فى حوار سابق: استغرقت سنوات طويلة حتى أرضى عن تمثيلى

عمر الشريف في فيلم
عمر الشريف في فيلم " صراع في الوادي"

عرضت قناة الحياة حوارا قديما للنجم العالمي عمر الشريف بمناسبة ذكرى رحيله التي توافق العاشر من يوليو، مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي. 

وقال الفنان عمر الشريف: “قلت لأبويا إني هسافر لندن أتعلم التمثيل في أكبر معهد هناك، وأخدت تذكرة الطيارة وكنت قاعد مع أحمد رمزي، في جروبي المناخ”، معقبًا: "أحمد رمزي من وإحنا صغيرين مع بعض".

وأضاف عمر الشريف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، أن المخرج يوسف شاهين كان يكبره بسبع سنوات، متابعًا: "واحنا قاعدين جالي واحد رفيع كان يوسف شاهين، وقالي أنا سمعت إنك عايز تمثل، قلتله آه، قالي طيب أنا عندي فيلم، هتبقى بطولة فيه مع أكبر نجمة في الشرق الأوسط كله، لكن لازم هي تقبلك، ولازم تعمل تيست في الاستوديو، فروحت عملت في الاستوديو، وقلت مشهد صغير حفظته، وكان مهندس الصوت في استوديو جلال إيطالي، لكن كان بيتكلم شوية عربي باللهجة الإيطالية، فعملي التيست وقال ليوسف شاهين، الواد ده مينفعش في السينما، قاله ليه؟ قاله صوته وحش أوي، صوته مينفعش ميطلعش في السينما خالص، وبعدين روحنا وكل حاجة مشيت والفيلم نجح الحمد لله.

وتابع: "روحنا ناخد الشاي عند فاتن حمامة، عشان تشوفني وتتعرف عليا، فقالت لي مثل حاجة، فمثلت حاجة بالإنجليزي، فقلت جزء من هاملت، فقالت لي هايل، وقبلت وعملنا الفيلم". 

وأردف: "فيلم صراع في الوادي كان أساس حياتي، والفيلم نجح، لكن مشفتش نفسي كويس ولا حاجة، بالعكس أنا قعدت سنين طويلة عشان أرضى على تمثيلي، لما سافرت بره واشتغلت مع ديفيد لين في فيلم "لورانس العرب" ده كان أول حاجة أقدر أقول إن أنا اتعلمت التمثيل، واترشحت للأوسكار وأخدت جولدن جلوب لنفس الفيلم، جايزة عن أحسن ممثل مساعد، وجايزة عن أحسن وجه جديد". 

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