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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عمر الشريف فى حوار سابق: أبويا أصيب بالسكر بسبب رغبتى فى التمثيل

عمر الشريف
عمر الشريف

عرضت قناة “الحياة” حوارًا قديمًا للنجم العالمي عمر الشريف بمناسبة ذكرى رحيله التي توافق العاشر من يوليو، مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي. 

وقال الفنان عمر الشريف، إن والده أصيب بالسكر والقلب بسبب قراره بالتمثيل وتركه تجارة والده في الأخشاب. 

وأضاف عمر الشريف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي : "أبويا كان طيب أوي، كان يستورد الخشب من الخارج من رومانيا وبلاد أخرى، وكان يوقفني في المحل بالعافية، كنت واقف لكن كنت بكره البيع، وكان أبويا لما يراجع الحسابات يقولي انت جاي تساعدني ولا تخرب البيع، لأني كنت أبيع بسعر أقل عن التسعيرة، وبسبب ذلك قالي إنت مش هتنفع كده وروح اعمل اللي انت عايزه". 

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