عمل فى تجارة الأخشاب مع والده قبل التمثيل.. معلومات عن النجم العالمى عمر الشريف

عرضت قناة الحياة، تقريرًا بمناسبة ذكرى رحيل النجم العالمي عمر الشريف، في العاشر من يوليو عام 2015، بعد صراع مع المرض، لكنه كعادة النجوم رحل جثمانه وترك خلفه تاريخًا لا يموت.

عمر الشريف مواليد العاشر من أبريل عام 1932م بالإسكندرية، واسمه الأصلي ميشيل ديمتري شلهوب، وكان شغوفًا بالتمثيل الذي بدأه على خشبة مسرح فيكتوريا كولج الذي كان يدرس بها، ثم التحق بجامعة القاهرة ودرس الرياضيات والفيزياء، وبعد تخرجه من الكلية عمل لمدة خمس سنوات بتجارة الأخشاب مع والده، قبل أن يقرر دراسة التمثيل في الأكاديمية الملكية للفنون الدرامية بلندن.

وجاءته الفرصة للتمثيل بالفعل، حين خرج عليه المخرج يوسف شاهين بطولة فيلمه الجديد صراع في الوادي، أمام فاتن حمامه، واختير له اسم عمر الشريف، الذي عرف به لبقية حياته، وكان هذا الفيلم سببًا لأن يكون عمر الشريف وفاتن حمامة ثنائي لا يفترق، ونشأت علاقة حب قوية بينهما، وتزوجها عام 1955م، بعد أن اعتنق الإسلام في نفس العام.

وبسرعة تصاعدت نجومية عمر الشريف، حيث شارك في الفترة من 1954م وحتى عام 1962م، في أكثر من عشرين فيلمًا سينمائيًا، وفي أوائل الستينات التقى عمر الشريف المخرج العالمي ديفيد لين، الذي اكتشفه وقدمه لأول مرة في السينما العالمية بفيلم "لورانس العرب" وأصبح الفيلم فور إنتاجه أحد أفضل الأعمال السينمائية العالمية، وحاز أداء عمر الشريف على ترشيح لجائزة الأوسكار وأفضل ممثل في دور مساعد.

وبعد ثلاث سنوات، كان معاده مع أحد أشهر أدواره في فيلم الدكتور زيفاجو، حيث فاز عن دوره بجائزة الكرة الذهبية لأفضل ممثل في دور رئيسي.

قرر عمر الشريف أن يستقر في أوروبا عام 1965م بشكل نهائي، الأمر الذي أثر على زواجه من فاتن حمامة، وأدى إلى انفصالهما عام 1966م، وتم طلاقهما بشكل نهائي عام 1974م.

وبخلاف موهبته الفنية الكبيرة التي أهلته أن يصبح نجم الشرق في الغرب، امتلك الفنان الراحل عمر الشريف، صوتًا مميزًا، وبسبب اتقانه الكبير لعدد من اللغات تمكن من الغناء باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية.

وفي التسعينات، عاد عمر الشريف إلى مصر، وقدم للمرة الأولى في حياته، مسلسلا تليفزيونيا حمل اسم "حنان وحنين" وعرض في شهر رمضان عام 2007م، وشارك في فيلم المسافر مع خالد النبوي، وعرض له فيلم حسن ومرقص مع الفنان الكبير عادل إمام، أما آخر أعماله فهو فيلم رق القصبة وهو الفيلم الذي شارك فيه عدد كبير من نجوم السينما العربية.