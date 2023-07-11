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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان الامتحانية لأداء الديناميكا

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

بدأ طلاب الثانوية العامة في التوافد على لجان امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2023، لأداء امتحان مادة الديناميكا.

ومن المقرر أن يبدأ امتحان الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، في الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة  ساعتان حتى الساعة الحاديه عشرة ظهرا.

وفي ذات السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام بلغ 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

المتبقي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

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