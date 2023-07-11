الكاتب الصحفى عبالحليم قنديل: معاملة أوكرانيا من قبل أمريكا كمعاملة اسرائيل

أوضح الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، أبرز وآخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، قائلًا:"إن الحدث الجاري اليوم عنوانه "الاجتماع الأطلنطي السنوي" في عاصمة ليتوانيا، مطروح عليها مسائل كثيرة جدًا، من بينها استكمال ضم السويد، حيث أن انقلابات السياسة التركية في غالبها ستؤدي إلى تسهيل ضم السويد".

وأضاف عبدالحليم قنديل، خلال لقاءه عبر فضائية extra news، أن هناك موضوع آخر متعلق بتوسيع حلف الأطلنطي، وهو ضم أوكرانيا، لافتًا إلى أنه كان من الواضح منذ أسابيع أن واشنطن لا تؤيد ضم أوكرانيا لحلف الأطلنطي، وهو معروف أن موضوع ضم أوكرانيا لحلف الأطلنطي مطروح منذ عام 2008م، ومعروف أيضًا أنه موضع معارضة ثابتة من روسيا، فبل العملية العسكرية الخاصة وبعدها.

وأوضح أن المطروح الآن يبدو منطقيًا، أنه طبقًا لميثاق حلف الأطلنطي، لا يُمكن ضم دولة فيها نزاع حربي، وهذا منطبق على جورجيا التي يوجد محاولات لضمها أيضًا منذ عام 2008م، والوعد هو أن تنضم أوكرانيا حين أن تنتهي الحرب، لكن كما فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قضية الذخائر العنقودية، فهو أيضًا يتحدث عن إمكانية فتح الباب لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، أي أن معاملة أوكرانيا من قبل أمريكا كمعاملة اسرائيل، وهذا ليس أمرًا غريبًا للتشابه حيث أن زيلينسكي تحدث بأن أوكرانيا هي إسرائيل الأكبر.