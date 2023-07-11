حلفاء وشركاء الناتو يجرون تدريبًا على قابلية التشغيل البينى فى سلوفينيا

شاركت 30 دولة من الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي (ناتو) وشركاؤه، في تمرين للتشغيل البيني خلال التدريب متعدد الجنسيات "أدرياتك سترايك" الذي تقوده سلوفينيا، في العديد من مناطق التدريب في جميع أنحاء البلاد.

وذكر بيان صادر عن المقر الأعلى للقوات المتحالفة أوروبا والناتو أن وحدات التحكم في الهجوم النهائي المشترك من الحلفاء والدول الشريكة انتقلت إلى مناطق التدريب بالتعاون مع طائرات الهليكوبتر والمنصات الجوية المأهولة وغير المأهولة بالإضافة إلى الدبابات ومدافع الهاون والمدفعية التابعة للدول المشاركة، التي أجرت سيناريوهات التكامل الجوي والأرضي بتكتيكات وتقنيات وإجراءات موحدة متفق عليها لتنسيق الدعم مع تحركات وعمليات القوات البرية.

وتعتبر النسخة الحادية عشرة من تمرين "أدرياتك سترايك" بمثابة نجاحًا كبيرًا لسلوفينيا لأنها أتاحت التدريب الأساسي بمزيج قوى من الحلفاء والشركاء لمواجهة التحديات التي يجب حلها بطريقة مشتركة وبينية.

انطلق التمرين في قاعدة "سيركلجي-أوب-كرسكي" الجوية السلوفينية، ثم اختبر المشاركون أنفسهم في تمرين ليومين متتاليين من الأمطار الغزيرة والأحوال الجوية السيئة حيث لم تتمكن الطائرات والمروحيات من الانطلاق بسبب ضعف الرؤية وبقيت على الأرض لأسباب تتعلق بالسلامة.