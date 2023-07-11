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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عايدة رياض تكشف تفاصيل إصابتها بالسرطان

عايدة رياض
عايدة رياض

كشفت الفنانة عايدة رياض تفاصيل إصابتها بالسرطان، قائلة: "إنها كانت تقدم مسلسل دهشة مع الأستاذ يحيى الفخراني، ومن ثم بدأت تشعر ببعض التعب، فتوجهت للطبيب ومن ثم عمل بعض التحاليل وتتناول الأدوية دون أن تعرف حقيقة المرض الذي تعاني منه".

وأضافت الفنانة عايدة رياض، خلال لقاءها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر فضائية الحياة، أنه بعد مرور ثلاثة أشهر، اتجهت لعمل إشاعة على المثانة  فأخبرها الطبيب بضرورة عمل منظار، ومن ثم اتضح أنها ورم، معقبة: "شعرت وقتها بالصدمة".

وتابعت: "نصحوني بطبيب الأورام العظيم الدكتور حمدي عبدالعظيم، وذهبت له واستغرقت ثلاثة أشهر في العلاج، لم يكن هناك أي شخص يعرف بمرضي، باستثناء أخوها الكبير سمير وقد تحمل عبء مرضها بشكل كبير، وقد كان وقتها مدير الخطوط الكويتية ولديه عمله وكذلك زوجته، وكذلك أخوها الصغير راغب".

وأشارت إلى أن الدكتور حمدي عبدالعظيم، طلب منها أن تنزل للعمل، لكنها تفاجئت من طلبه، معقبة: "الدكتور قالي عايدة إنتي هتفضلي قاعدة كده، لازم تنزلي تشتغلي، قلتله أشتغل إيه يا دكتور هو أنا عندي إنفلونزا، قالي أنا عايزك تنزلي تشتغلي"، وكان قد عرض عليا عمل واعتذرت عنه، ثم عرض عليا مسلسل للفنانة مي عز الدين فقبلت بالعمل فيه ونزلت الشغل، وكنت قد أخذت الكيماوي منذ شهر  لكني لم أفصح أبدًا عن المرض، وطلبت من الفنانة بوسي والمخرج أن يعذروني ثلاثة أيام لعدم تواجدي".

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