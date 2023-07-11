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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل المؤتمر الصحفى لإعلان برنامج وفعاليات مهرجان العلمين الجديدة

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

قالت ليلاس كفوزي، موفدة "القاهرة الإخبارية: من العلمين الجديدة، إن هناك مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، لمجلس أمناء المهرجان المقرر أن تنطلق فعالياته في 13 يوليو، لإعلان برنامج وفعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وأضافت ليلاس كفوزي خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أن المؤتمر الصحفي سينطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً، لإعلان البرنامج الرئيسي والإعلان عن أهم الفعاليات التي ينتظرها الكثير. 

وأوضحت أنه سيكون من ضمن هذا المؤتمر الصحفي، العديد من الشخصيات العامة، والعديد من الفنانين المعروفين، منهم الفنانة يسرا، دكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وغيرهم. 

وأشارت إلى أن ما تشهده مدينة العلمين الجديدة لا يعتبر انجاز فقط، بل اعجاز عقاري ومعماري كبير، لافتة إلى أنه في عام 2016 صدر قرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدينة العلمين الجديدة، وفي عام 2018 تم تدشين أول مرحلة للعلمين الجديدة، وبالتالي أصبحت المدينة بعد عام 2016 مدينة كاملة ومتكاملة فيها الكثير من المعالم، وأصبحت من أهم المدن السياحية، على مستوى العالم.

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