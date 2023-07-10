العالمى ترافيس سكوت يحيى حفلاً أمام الأهرامات.. 28 يوليو

كشف مغني الراب الأمريكي "ترافيس سكوت"، عن إحياء حفل غنائي أمام الأهرامات في مصر.

وأكد سكوت عبر حسابه على تطبيق إنستجرام طرح ألبومه الجديد "UTOPIA" أمام الأهرامات في حفل يقام يوم 28 يوليو الجارى.

وتم الكشف عن أسعار تذاكر حفل مغنى الراب الأمريكي ترافيس سكوت من أمام الأهرامات، حيث قسمت إلى فئتين الأولى VIP Golden Circle، ووصل سعرها إلى 6500 جنيه مصري، والفئة الثانية Premium ووصل سعرها إلى 4 آلاف جنيه مصري، مع نفاد تذاكر الـ VIP.

وأكد القائمون على الحفل منع دخول من هم أقل من 16 عاما، كما تمنع كاميرات التصوير، والحقائب الكبيرة.