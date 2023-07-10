رمضان عبدالمعز يوضح أخطر علامات غضب الله على عبده

تحدث الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن أخطر علامات غضب الله على العبد، وقال إن الله إذا غضب على عبد رزقه من حرام، إذا اشتد غضبه عليك، بارك له فيه رزقه، فلا تظن كثرة الرزق علامة رضا.

وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC": "لو فيه خير كانت ودنه اتقرصت، والله يقول "كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون".

ونصح عبدالمعز، باللين مع من أساء إلينا، قائلًا: "من عصى الله فينا أطعنا الله فيه، تبقى محسن رغم إساءة الناس إليك، الناس التي تتلذذ بالإساءة إليك، ولا يهتز له جفن وهو ظلمك، يسرق حقك ولا يهتز له جفن، لا تظن أنها علامة من علامات الرضا".