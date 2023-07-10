ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد: منخفض الهند الموسمي وراء استمرار الارتفاع في درجات الحرارة

منخفض الهند الموسمي
منخفض الهند الموسمي

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن شهري يوليو وأغسطس من أكثر شهور السنة ارتفاعًا في درجات الحرارة، لافتة إلى أن نسب الرطوبة هي العامل المؤثر خلال هذه الفترة. 

وأضافت “شاكر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية “الحياة”، أن مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، والذي يبدأ تأثيره دائما في شهر يونيه، ويمتد تأثيره ويتزايد خلال شهري يوليو وأغسطس.

وأوضحت أن المناطق القريبة من السواحل الشمالية والبحار والمحيطات يزيد من الإحساس بالحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات، لافتة إلى أن المناطق الداخلية البعيدة عن المسطحات المائية والبعيدة عن مصادر المياه تكون أعلى تأثرًا بدرجات الحرارة بسبب ارتفاع الرطوبة ما بين درجتين إلى 3 درجات.

وتابعت أنه على سبيل المثال فإن القاهرة وشمال الصعيد، تكون أعلى من درجة الحرارة الواقعية بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، أما السواحل الشمالية تكون أعلى بعض الشئ لأنها قريبة من مسطح البحر المتوسط، فبالتالي يكون الاحساس بالحرارة بسبب الرطوبة أعلى بحوالي أربع وخمس درجات. 

وعن توقعات الهيئة لدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، قالت مدير مركز الاستشعار عن يعد، إننا نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بقيمة درجتين أعلى من المعدل، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس، وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة ما بين 37، و38 درجة مئوية، والسواحل الشمالية ستتراوح ما بين 33 و34 درجة مئوية".

الأكثر قراءة

أصغر عريس في مصر: "فاتح بيتين وفيديوهاتنا بقت ترند"

بعد غياب عامين.. الأهلى بطلًا للدورى للمرة 43

علاقات جنسية وتربية مشبوهة.. القصة الكاملة لجريمة البلوجر هبة السيد ونجلها

"مستنينك يا محمد".. كيف بدل غربق كليوباترا الضحكات إلى صراخ؟

حقيقة وفاة الفنانة حورية فرغلي بعد عملية استئصال الرحم

قمة دول جوار السودان.. سياسيون: مصر تسعى لإزالة الاحتقان بين الأطراف المتصارعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟