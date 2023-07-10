فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.. ما هى لعبة البادل وقواعدها؟

مهرجان العلمين الجديدة هو أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط الذي يشهد العديد من الفعاليات، منها حفلات لكبار نجوم الوطن العربي وأضخم الأحداث الفنية والرياضية إضافة إلى أهم حفل توزيع جوائز في الشرق الأوسط ALalamin Award12.

يعقد المهرجان في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل، ويضم 12 نشاطًا رياضيًا وترفيهيًا ومن بين الأنشطة الرياضية التي تقام في المهرجان بطولة لعبة "البادل" وهى لعبة تشبه التنس لكن تلعب على ملعب أصغر وبمضارب خشبية وكرة بلاستيكية، حيث تقام البطولة في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس القادم.

تشارك في بطولة "البادل" 16 فريقًا من مختلف دول العالم، وتتنافس على جائزة قدرها 100 ألف دولار، حيث تعتبر هذه البطولة أول بطولة دولية لهذه اللعبة في مصر والشرق الأوسط.

ما هي لعبة البادل وقواعدها؟

تقام المباريات على ملاعب خاصة باللعبة في منطقة "الداون تاون" بالعلمين الجديدة، وتستمتع الجماهير بمشاهدة المنافسات والتشجيع على فرقهم المفضلة، كما تقام عروض ترويجية وتوزيع هدايا على الحضور.

لعبة "البادل"، المعروفة أيضًا بـ"البادمنتون"، هي لعبة رياضية تلعب بين فردين أو فريقين في اللعبة المزدوجة، على ملعب يشبه ملعب التنس، حيث تعتبر البادل من الألعاب التي تستخدم مضربًا خفيفًا يُطلق عليه اسم "راكيت"، وتلعب الكرة بواسطة مروحة صغيرة مصنوعة من النايلون تسمى "شبكة" أو "فيثر".

الهدف من اللعبة هو تمرير الكرة فوق الشبكة لتسقط في منطقة الخصم ومنع الخصم من فعل الشيء نفسه، حيث تتميز لعبة البادل بقواعد محددة تشمل عددًا من الضوابط والتحديات التكتيكية.

يجب على اللاعبين ضرب الكرة بالراكيت وتمريرها فوق الشبكة إلى منطقة الخصم دون أن تلمس الأرض في جانبهم، ويعتبر الاتصال بالكرة أكثر من مرة أو تسقطها على الأرض خارج الملعب خطأً.

تعد لعبة البادل من الألعاب الشعبية وتحظى بشعبية واسعة حول العالم، حيث تنظم بطولات رسمية ومحلية للبادمنتون على مستوى العالم، وتحظى بمتابعة ومشاركة واسعة في العديد من البلدان، كما تعد البادل رياضة صحية وممتعة للعب وتتطلب سرعة ومهارة وتكتيكات استراتيجية للفوز في المباريات.