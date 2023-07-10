ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق الشناوي يكشف تفاصيل الاستعدادات الأخيرة لإطلاق مهرجان العلمين

طارق الشناوي
طارق الشناوي

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عضو مجلس أمناء مهرجان العلمين الجديدة، عن تفاصيل  الاستعدادات الأخيرة لإطلاق المهرجان، وعلق: “ هذا الحدث يعتبر أكبر من كلمة مهرجان، حيث يضم الكثير من الفعاليات والحفلات المختلفة”.

وأضاف “الشناوي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية "الحياة"، أن الحفلات ليست قاصرة على الفنانين المصريين، فمصركعادتها تفتح الباب للمطربين والمطربات العرب، إضافة إلى استضافة المهرجان لعددٍ من الندوات الثقافية.

وتابع الناقد الفني: "ستجد كل الأنشطة والفعاليات والأفكار مطروحة في مهرجان العلمين الجديدة، فالمهرجان نشاط يليق بمدينة العلمين التي لها سحر التاريخ".

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الفنانة حورية فرغلي بعد عملية استئصال الرحم

مصر تقود عملية إنقاذ.. خبراء يشيدون بقمة دول جوار السودان: تدعم الحل السياسى وتُحد من تداعيات الأزمة

العثور على جثة طفل متفحمة فى أرض زراعية بالشرقية

المعمل الجنائى يفحص حريقًا شب بشقة سكنية فى الإسكندرية

أصغر عريس في مصر: "فاتح بيتين وفيديوهاتنا بقت ترند"

التحقيق في مصرع وإصابة 4 عمال صعقا بالكهرباء في أطفيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟