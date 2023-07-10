طارق الشناوي يكشف تفاصيل الاستعدادات الأخيرة لإطلاق مهرجان العلمين

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عضو مجلس أمناء مهرجان العلمين الجديدة، عن تفاصيل الاستعدادات الأخيرة لإطلاق المهرجان، وعلق: “ هذا الحدث يعتبر أكبر من كلمة مهرجان، حيث يضم الكثير من الفعاليات والحفلات المختلفة”.

وأضاف “الشناوي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية "الحياة"، أن الحفلات ليست قاصرة على الفنانين المصريين، فمصركعادتها تفتح الباب للمطربين والمطربات العرب، إضافة إلى استضافة المهرجان لعددٍ من الندوات الثقافية.

وتابع الناقد الفني: "ستجد كل الأنشطة والفعاليات والأفكار مطروحة في مهرجان العلمين الجديدة، فالمهرجان نشاط يليق بمدينة العلمين التي لها سحر التاريخ".