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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس برلمانية "مستقبل وطن" ببورسعيد يعلن تخفيض درجات القبول بالثانوية العامة

النائب عادل اللمعي
النائب عادل اللمعي يلتقي محافظ بورسعيد

أعلن النائب عادل اللمعي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، نجاح الهيئة في الحصول على موافقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتخفيض درجات القبول الخاصة بدخول مرحلة الثانوية العامة.

وكشف "اللمعي"، أن محافظ بورسعيد، وافق على تخفيض درجات القبول من 244.5 إلى 240 درجة، مشيرا إلى أنها تأتي بناءً على طلبات قطاع عريض من الأهالي بالمحافظة، إذ أن تخفيض درجات القبول بالمرحلة الثانوية عن 244.5  سيسهم في استيعاب عدد أكبر من أبناء المحافظة في هذه المرحلة التعليمية.

كانت قد طالبت الهيئة البرلمانية، بذلك تلبية لمطالب الشارع البورسعيدي، متمثلة في النائب عادل اللمعي، الأمين العام للحزب بالمحافظة وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الأمناء والآباء في المحافظة، النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، والدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب.

النائب عادل اللمعي مستقبل وطن مرحلة الثانوية العامة بورسعيد الأهالي المرحلة التعليمية

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