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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مهرجان العلمين.. المخرج عمر عبدالعزيز: نحن الأولى بأولادنا وفنانينا بأن يعمروا هذا المكان الجميل

المخرج عمر عبدالعزيز
المخرج عمر عبدالعزيز

قال المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، وعضو مجلس أمناء مهرجان العلمين، إن المهرجان جاء متأخرًا بعض الشيء، لكن مصر هى الأولى التي تعقد مهرجانا بمعنى الكلمة وليس "كرنفالا" بالتعاون بين وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، لافتًا إلى أن المهرجان سيضم الكثير من الحفلات، والفعاليات الرياضية والفنية والغنائية.

وأضاف المخرج عمر عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أننا نرى دولاً أقل كثيرًا منا في الإمكانيات والتاريخ ويعقدون مهرجانات ونحن الأولى بأولادنا وفنانينا بأن يعمروا هذا المكان الجميل، حتى يكون الفن عامل جذب سياحي. 

وأوضح أن الدولة المصرية كان لها تجربة في مهرجان الجونة السينمائي، لافتاً إلى أنه وضع الجونة على الخريطة في العالم كله، وأصبح الكثير من السياح يأتون إليها.

وأشار عبدالعزيز إلى أن هذا العام سيشهد رواجًا كبيرًا في مهرجان العلمين الجديدة بسبب المطربين الكُثر الذين سيغنون، بالإضافة إلى نجوم الكرة، لافتًا إلى أن اللجنة الاستشارية العليا بها قامات كبيرة، معقبًا: "نتوقع حدوث رواج غنائي، الناس ستعود من جديد لسماع الغنوة المصري من جديد في أرضها". 

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