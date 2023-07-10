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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شردى: انطلاق مهرجان العلمين بحفل لنجم الجيل يوم 21 يوليو

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن مهرجان العلمين الجديدة ليس حدثًا غنائيًا أو رياضيًا فقط، لكنه يشمل مجموعة من الأحداث المختلفة والمتنوعة. 

وأضاف “شردي” خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن مهرجان العلمين الجديدة سيقدم العديد من الأنشطة في المجالات المختلفة، لافتًا إلى أنه طوال فترة إقامة مهرجان العلمين الجديدة ستكون قناة “الحياة” هناك من أجل التغطية.

وأوضح “شردي” أن هناك مجموعة من الشركات الضخمة تشارك في هذا التنظيم، لافتًا إلى أن افتتاحية المهرجان يوم 21 يوليو، ستكون من خلال حفل النجم تامر حسني.

وأشار إلى أنه من المقرر تنظيم مؤتمر صحفي يتم خلاله الإعلان عن معظم الأنشطة المختلفة، لافتًا إلى أن هناك عناصر جذب لهذا المهرجان مثل بطولات الرياضات المختلفة الشاطئية، حيث توجد مدن ودول في العالم أصبحت تقوم ببطولات رياضات شاطئية مشهورة، وهو ما يتسبب في عمل عنصر جذب كبير جدًا لأبطال هذه الدول.

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