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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمر الشريف في حلقة خاصة جدا من «ذكريات الحياة».. الليلة

عمر الشريف
عمر الشريف

تعرض شبكة تليفزيون «الحياة»،  مساء اليوم،  حلقة خاصة جدا ونادرة «من ذكريات الحياة»،  مع الفنان العالمي الراحل عمر الشريف،  في حوار ثري مع الإعلامي الكبير الدكتور عمرو الليثي.

ويتزامن بث «ذكريات الحياة» مع عمر الشريف،  مع الذكرى الثامنة لرحيله،  والتي تحل اليوم الاثنين الموافق 10 يوليو.

وتتناول الحلقة بدايات قصة الحب التي جمعت عمر الشريف مع الفنانة فاتن حمامة، وحقيقة ارتباط فيلم «صراع في الوادي» ببداية قصة الحب التي جمعتهما.

كما تتطرق الحلقة إلى سر العلاقة الخاصة جدًا التي ربطته بالفنان الكبير أحمد رمزي.

ومن المقرر بث «ذكريات الحياة»  مع عمر الشريف، اليوم الإثنين، في تمام الساعة 12 ونصف بعد منتصف الليل.

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