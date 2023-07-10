أقدم راقصي «فرقة رضا»: 12 غطاسًا كانوا نواة تكوين الفرقة

كشف نبيل مبروك، أقدم راقصي”فرقة رضا” الاستعراضية، عن كواليس بداية الفرقة علي يد الفنان محمود رضا، ودور أصدقائه بنادي البلدية بفرقة الغطس في ذلك.

وقال نبيل مبروك خلال لقائه ببرنامج “السفيرة عزيزة” المُذاع عبر فضائية “dmc”، إن البداية كانت مع إحدى السهرات في "برج الأهرام" حين أصيب أحد ألأعضاء الفرقة، فطلب منه المدرب أن يحل محله ويسافر معهم، ووافق محمود رضا على ذلك، معقبًا: "سافر الفنان محمود رضا بعدها معهم إلى الخارج، وعندما عاد إلى مصر، قال ليه ميبقاش عندنا فرقة زي دي".

وأوضح أن بداية تكوين الفرقة كان من المعارف والأصدقاء والزملاء في فريق الغطس بنادي البلدية بسبب تمتعهم باللياقة البدنية، لافتاً إلى أن الفنان محمود رضا كون فريق من 6 إناث و6 ذكور مثل الفرقة التي ذهب معها للخارج، ولم تكون أعضاء الفرقة جميعًا من الغطاسين، وكان منهم من يلعب الباليه في صغره.

وعن تدريب الفرقة، قال :" إن التدريب كان في فيلا يملكها الدكتور حسن فهمي والد فريدة فهمي في شارع بيروت في مصر الجديدة وتم تجهيز صالة كبيرة للتدريب، ومنذ تلك اللحظة بدأت فرقة محمود رضا في الظهور للوجود، وكان الفنان محمود رضا هو من يدرب الفرقة بنفسه".

