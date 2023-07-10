«التعليم» لطلاب الثانوية العامة: مؤشرات النتائج جيدة

وجه شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، رسالة لطمأنة طلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن مؤشرات نتائج الاختبارات التي تم تصحيحها إلكترونيًا حتى الآن جيدة.

وأشار “زلطة” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفن، أكد أن التصحيح الإلكتروني لمادة الكيمياء مؤشراته إيجابية، ويوجد أكثر 5 آلاف طالب حصلوا على أكثر من 95%.

من ناحية أخرى، أكد أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة، لمكافحة الغش الإلكتروني، القائم على تصوير الأسئلة ونشرها على جروبات تجمع بعض الطلاب المنتظرين تصوير الأسئلة وإرسال الإجابات، عبر تطبيقات مختلفة، مشيرًا إلى أن عقوبة الغش قد تصل للحرمان، من دخول الامتحان لمدة عامين.