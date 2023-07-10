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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أزهري يوضح للشباب أهم معايير اختيار الزوجة (فيديو)

العالم الأزهري الشيخ
العالم الأزهري الشيخ بلال خضر

أوضح العالم الأزهري الشيخ بلال خضر، إن قرار الزواج من أهم القرارات المصيرية، بل هو أهم قرار مصيري في الحياة، لافتًا إلى ضرورة التأني في اتخاذ مثل تلك القرارات المصيرية وتجنب الاندفاع أو التسرع.

وأضاف “خضر” خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالغني والإعلامية إيمان عز الدين، عبر فضائية “cbc”، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا غن وصف المجتمع، ويخبرنا عن حال الناس في الاختيار، فيقول: "تُنكح المرأة لأربع؛ لمالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك"، لافتًا إلى أن هذه المواصفات لا تخص المرأة فقط بل الرجل أيضًا. 

وأوضح أن تأخير الدين في هذه المواصفات، ليست لمكانة الدين المتأخرة، وهذه المواصفات في الحديث الشريف ترتيبها ليس بحسب الأهمية وإنما على سبيل الاخبار، حيث تهتم الناس بهذه الأمور الأربعة، لافتا إلى أنه يشبه هذه المواصفات بواحد صحيح وهو الدين، بجواره صفر وهو المال، وصفر آخر يسمى الجمال وصفر يسمى الحسب والنسب، فإذا تكون هذا الرقم أصبح ألف، فعلى سبيل المثال إذا جاء شاب به كل هذه المواصفات حصل على الألف من ألف وكان خير وبركة، وعندما تسقط أحد هذه الأصفار تقل قيمة الرقم، إنما لو سقط الدين أي الرقم واحد، فإن الرقم  تكون قيمته صفر. 

وأشار إلى أن معايير اختيار الزوج والزوجة واحدة، ولا يوجد اختلاف في شئ، لافتًا إلى أن المال والحسب والنسب معايير نسبيق قد تكون موجودة اليوم وتختفي بالغد، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المال أو الجمال الذي تم التركيز عليه هو السبب في التفكك الأسري بعد ذلك.

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