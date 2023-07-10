مجلس أمناء مهرجان العلمين الجديدة: انتظروا حدثًا فنيًا وترفيهيًا غير مسبوق فى تاريخ المنطقة

يترقب عشاق الفنون والمغامرات والترفيه حول العالم مهرجان العلمين الجديدة الذى ينطلق بعد غدٍ الخميس ١٣ يوليو، من أرض الجمال والنماء والحداثة، مدينة العلمين الجديدة.

المهرجان، الذى يرجح المراقبون أن يكون أكبر حدث ترفيهى يشهده الشرق الأوسط والمنطقة العربية، يتضمن نحو ١٢ نشاطًا متنوعًا بين مجالات الرياضة والفنون والترفيه، فى صبغة عالمية تجذب إليه أنظار المتابعين من كل مكان، وتستمر فعالياته حتى ٢٦ أغسطس المقبل.

وفجّر مجلس أمناء المهرجان العديد من المفاجآت حول الفعاليات التى يتضمنها الحدث، مؤكدين أنه سيكون مهرجانًا غير مسبوق على جميع المستويات التنظيمية والفنية وغيرهما.

فى البداية، أعرب طارق الشناوى، الناقد الفنى، عضو مجلس أمناء المهرجان، عن سعادته الكبيرة بالحدث.

وقال: «فكرة إقامته جيدة جدًا، وسيكون لها الكثير من الإشارات والرسائل للعالم، من بينها أن مصر هى بلد الأمن، وهى مقصد سياحى يستوعب الجميع، ومنها أيضًا أن مصر منبع الفنون فى قلب العالم العربى والشرق الأوسط، وهى أساس المهرجانات الفنية، ومنها أيضًا الترويج لمدينة العلمين الجديدة كمقصد سياحى كبير».

ولفت إلى أن لديه ثقة كاملة فى أن المهرجان سيكون ناجحًا وعلامة فارقة فى عالم الفن والرياضة وكل المجالات التى يتضمنها، وسينتظر الجميع من مختلف أنحاء العالم إقامته بشكل مستمر، ونجاحه هو أكبر دليل على قوة مصر ومكانتها الفنية والأدبية الكبيرة فى الشرق الأوسط.

وتابع: «المهرجان سيخلق منافسة قوية مع مختلف المهرجانات المحلية والدولية، وسيكون التفوق من نصيب مهرجان العلمين بسبب موقعه الجغرافى المميز الذى يتمتع به، وأهميته التاريخية أيضًا فى ظل قربه من مدينة العلمين القديمة التى شهدت موقعة حربية شهيرة فى الحرب العالمية الثانية، وسيستقطب الأجانب من مختلف الجنسيات لزيارة مصر».

وتمنى أن يعقد مهرجان العلمين الجديدة كل عام، وأن يحدد له ميعاد ثابت يقام فيه، وتطوير أنشطته وفعالياته بشكل دائم.

بدوره، قال الفنان مصطفى كامل، عضو نقابة المهن الموسيقية، عضو مجلس أمناء المهرجان، إن مدينة العلمين الجديدة هى واحدة من أهم المدن السياحية الموجودة على مستوى العالم فى هذا التوقيت، وفكرة إقامة مهرجان بها ذكية للغاية وتُحسب لإدارة المهرجان والقائمين عليه.

وأضاف: «مجلس الأمناء سيعمل جاهدًا بكل ما يملك من طاقة لإنجاح المهرجان، ونتشاور فى التحضيرات بشكل مستمر مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، وكل هذه التحضيرات ستمثل مفاجآت للسائحين وستجذبهم لمدينة العلمين، وبالتالى ستكون هناك انتعاشة فى السياحة وفائدة على الاقتصاد المصرى».

وتوقع النجاح الباهر للمهرجان، خاصة أن من ستتولى تنظيمه واحدة من كبرى الشركات فى مجال تنظيم الأحداث الفنية.

فى السياق ذاته، كشف الدكتور كمال درويش، رئيس نادى الزمالك السابق، عضو مجلس أمناء المهرجان، عن أن المجلس عقد اجتماعًا تنسيقيًا خلال الفترة الماضية، وتم طرح أسماء عدد من الرموز الرياضية لتكريمها على هامش الحدث.

وأضاف أن هناك اجتماعًا آخر سيعقد لاختيار الأسماء النهائية التى سيتم تكريمها خلال المهرجان، متابعًا أنه من بين مجالات التكريم، جائزة أفضل اللاعبين المصريين على المستوى الأوليمبى، وتم اقتراح عدة أسماء لمنحها تلك الجائزة، منها فريال أشرف وكرم جابر وأحمد الجندى وهداية ملاك وكيشو وعبير عبدالرحمن ومحمد على وجيانا فاروق.

وتابع: تم خلال الاجتماع التنسيقى اقتراح جائزة لأفضل اللاعبين المصريين على المستوى البارالمبى، وجائزة أخرى لأفضل إنجاز للاعبين المصريين على المستوى المحلى فى كرة القدم، وأخرى لأفضل إنجاز للاعبين المحترفين فى كرة القدم، وجائزة للاعبين المحترفين فى الرياضات الأخرى.

وأكمل: «كما تم اقتراح جائزة لأفضل موهبة ناشئة، وجائزة لأفضل مدير فنى تولى تدريب منتخب مصر، وتم اقتراح بعض الأسماء لتكريمها بتلك الجائزة، ومنها حسن شحاتة ومحمود الجوهرى وشوقى غريب وطه إسماعيل وعبده صالح الوحش ومراد فهمى.

ولفت إلى وضع عدة معايير للاختيار بين الأسماء المرشحة فى مختلف الجوائز المقترحة، ومنها تحقيق ميدالية أوليمبية، أو الفوز بأكثر من ميدالية، أو التحلى بالروح الرياضية، أو المشاركة فى حصول الفريق على إنجاز عالمى أو إقليمى أو إنجاز شخصى عالمى.

وأشار إلى وجود مقترح بدعوة عدد من الشخصيات الرياضية العربية والعالمية لحضور التكريمات، منهم الإيطالى كارل أنشيلوتى والفرنسى أرسين فنجر، والإسكتلندى أليكس فيرجسون، والألمانى يورجن كلوب، والبرتغالى جوزيه مورينيو، والفرنسى زين الدين زيدان.

وواصل: «تم اقتراح دعوة عدد آخر من الرموز الرياضية فى العالم، ومنهم جيانى أنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، وباتريس موتسيبى، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، والأمير عبدالعزيز بن تركى الفيصل، رئيس الاتحاد العربى».

أما المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية فى مصر، فأعرب عن فخره بإعلان مصر عن إقامة ذلك المهرجان.

وقال: «المهرجان سيضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وسيعقد فى ظل التطور الكبير الذى شهدته مدينة العلمين الجديد خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبحت مقصدًا سياحيًا صيفيًا رئيسيًا لعدد كبير من أبناء الشعب المصرى».