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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قمة دول جوار السودان.. الغد: فرصة لحقن دماء الشعب السوداني

جريدة الدستور

طالب حزب الغد من خلال بيان أصدرة  السكرتير العام للحزب إسماعيل محمد إسماعيل بوقف الصراع الحالي بدولة السودان الشقيقة والذى سوف يعود  حتما بآثار سلبية على الشعب السوداني.

وطالب بإيقاف هذا الصراع  بصورة فورية حقنا لدماء الشعب السوداني والتحول إلى المسار السلمي للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية.
ومن جانبه أشاد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بالخطوة الإيجابية من خلال رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي باستضافة مصر لمؤتمر دول جوار السودان في هذا التوقيت المهم.

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